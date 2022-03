Flop Italia, Schweinsteiger si scusa: "Non ho portato fortuna"

TORINO - Nonostante l'atavica rivalità tra Italia e Germania, Bastian Schweinsteiger si era schierato dalla nostra parte prima del match con la Macedonia. "Forza Azzurri", aveva scritto la leggenda della Germania su Twitter, allegando un suo selfie mentre si preparava per guardare la sfida valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar.