Capello: "Fuori dal Mondiale? Ecco cosa deve fare l'Italia adesso"

TORINO - 'Lezioni di tedesco'. Sono quelle che Fabio Capello consiglia all'Italia dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, la seconda di fila per gli azzurri : "Tutti sono coinvolti - ha detto l'ex tecnico a Sky Sport dopo il ko della Nazionale di Mancini contro la Macedonia del Nord -. Come gli arbitri che fischiano tutto, non siamo abituati ai contrasti e alla forza fisica. Credo si possa ricominciare se abbiamo la voglia di fare qualcosa di più. Quanto ci vorrà per risalire? Ci sono già degli allenatori che stanno cambiando filosofia . E parlo anche del tecnico del Genoa ".

Blessin il modello da seguire

Già, quel Blessin che viene proprio dalla Germania: "Per le nostre caratteristiche - ha proseguito Capello - il modello da copiare è quello tedesco. Come determinazione, gioco in verticale e in profondità. Noi non abbiamo giocatori che aprono il gioco e imitiano invece il Guardiola di 15 anni fa: giochiamo sempre con la palla indietro e con il portiere, tutti passaggetti laterali e nessuna verticalità, poca forza fisica, la disabitudine al contrasto. Dovremmo inseguire il modello di Klopp, un calcio alla tedesca perché per inseguire il modello spagnolo non c'è tecnica. L'unica che in Italia ha fatto questo è l'Atalanta. In Europa bisogna giocare in un certo modo e ad alto ritmo, poi si può parlare di settori giovanili e dei tanti stranieri ma è un problema di mentalità. Se attaccanti 'verticali' come Osimhen, Lukaku, Abraham che nei loro campionati erano normali in Serie A diventano fenomeni, dobbiamo porci delle domande e cercare soluzioni".