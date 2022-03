Italia, Mancini: "Prendiamoci tempo per riflettere con lucidità"

Per la seconda volta consecutiva l'Italia non parteciperà ai Mondiali. Dopo Russia 2018, la nostra Nazionale sarà la grande esclusa anche per Qatar 2022. La corsa degli azzurri di Roberto Mancini, infatti, si è fermata nella semifinale playoff contro la Macedonia del Nord, che ha conquistato una storica vittoria che gli garantisce il pass per l'atto conclusivo contro il Portogallo in programma martedì prossimo. Una vera e propria débâcle azzurra che ha messo a serio rischio la permanenza del Ct sulla panchina. In caso di addio sono già circolati alcuni nomi per il sostituto.