Italia, il messaggio di Bonucci: "La salita comincia ora"

COVERCIANO - La Nazionale di Roberto Mancini è al lavoro in vista dell'amichevole di martedì 29 marzo a casa della Turchia, l'altra eliminata ai Playoff Mondiali. In questi giorni il doloroso ko contro la Macedonia del Nord continua ad aleggiare sopra Coverciano e Leonardo Bonucci ha voluto analizzare questo momento via Instagram.

Bonucci: "Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità"

Bonucci ha esordito: "Le due emozioni sono ai vertici opposti. La grande euforia e gioia di quest’estate si contrappongono in maniera netta alla delusione e all’amarezza di questa esclusione, acuita ancora di più dal non aver potuto aiutare i miei compagni per quei 90’. Ora è il momento di guardare avanti, quest’estate ci siamo presi i meriti e gli elogi per aver fatto qualcosa di unico, oggi dobbiamo assumerci le responsabilità di non aver guadagnato il passaggio per demeriti nostri, più che per meriti di altri."

Bonucci: "Il futuro è adesso"



Il giocatore bianconero ha concluso il suo messaggio con la speranza nei giorni futuri: "È tempo di analisi, concrete e approfondite, per ripartire, per dare all’Italia e agli italiani quello che meritano. Lo abbiamo già fatto. E la salita è già iniziata, per Me, per Noi. Ci sarà da faticare per tornare in vetta, ma abbiamo già dimostrato di saperci arrivare. Il futuro è adesso!"