Italia, il messaggio di Verratti sui social: "Non insultate"

TORINO - Vista l'indisponibilità per la prossima gara, Marco Verratti ha lasciato questa mattina il ritiro della Nazionale e ha fatto rientro al club di appartenenza. Il centrocampista azzurro del Psg ha voluto poi esprimere sui social la sua delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar.

Verratti, post su Instagram per l'Italia

"Quando si vince è facile ringraziare tutti. Io lo voglio fare oggi dopo un eliminazione che ci priverà della competizione la più bella ed emozionante per noi giocatori ma sopratutto per tutti i tifosi italiani nel mondo. Volevo ringraziare tutti, staff, giocatori e tutte le persone che lavorano con passione ed entusiasmo nella nazionale. Purtroppo La vita così come il calcio non va sempre di pari passo con le aspettative, obiettivi o sogni che ognuno di noi ha. La delusione adesso è grande ma abbiamo già dimostrato che con il lavoro, la passione e il cuore tutto è possibile. Quindi nella vita o nel calcio che sia dopo una grande vittoria come quest’estate o dopo una grande sconfitta si deve continuare sempre a lottare. Il calcio è la nostra passione e sono sicuro che continueremo a dare il massimo per toglierci ancora delle soddisfazioni tutti insieme Ultima cosa: non penso che il miglior modo sia di insultare tutti perché ognuno di noi ha dato il massimo (purtroppo non è bastato). Sopratutto i più giovani lasciateli tranquilli (se proprio volete insultate noi più “grandi”) Perché a volte ci si dimentica che siamo persone come tutte voi, persone normalissime e che le emozioni più grandi le ritroviamo nelle piccole cose" ha scritto Verratti su Instagram.