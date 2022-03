Qualificazioni Europei U19, Miretti guida l'Italia in Finlandia

HELSINKI (Finlandia) -Il classe 2003 della Juventus Fabio Miretti è stato tra i protagonisti nel netto successo dell'Italia Under 19 per 4-0 ad Helsinki contro la Finlandia. Il baby bianconero ha aperto le marcature al 22' su calcio di rigore poi è stato il minuto di Wilfried Gnonto: doppietta i 60" per il 3-0 con il quale gli azzurrini di Nunziata sono andati anegli spogliatoi. Al 74' arriverà il poker firmato da Casadei. Per l'Italia importante successo perché raggiunge il Belgio al 1° posto del Gruppo 5 (4 punti) per le qualificazioni ai prossimi Europei