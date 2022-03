Italia, Donnarumma: "Delusi come tutti i tifosi, ora guardiamo avanti"

C OVERCIANO (FIRENZE) - "Siamo molto delusi e sappiamo quanto tutti gli italiani lo siano, proprio come noi". Più che da portiere dell'Italia Gianluigi Donnarumma parla quasi da tifoso a tre giorni da distanza dall'amaro ko contro la Macedonia del Nord , costato all'Italia la seconda esclusione consecutiva dalla Coppa del Mondo . "Volevamo partecipare al Mondiale - scrive su Instagram il numero uno azzurro e del Psg -, vivere le straordinarie emozioni che queste competizioni sanno dare, regalare sorrisi agli italiani che ci hanno accompagnati qualche mese fa alla conquista dell' Europeo . Purtroppo non sarà così".

Sostegno e critiche: tifosi divisi

Smaltita l'amarezza bisogna però rialzarsi e riprendere il cammino, a partire dalla prossima amichevole in Turchia (in programma martedì 29 marzo): "Nel calcio come nella vita bisogna guardare avanti e rimettersi in gioco - aggiunge Donnarumma -. Il nostro compito è riportare la nazionale dove merita e costruire fin da oggi, passo dopo passo, un futuro vincente. Forza Azzurri". Parole, quelle del portiere, che hanno diviso i followers: "Ci hai fatto vincere l'Europeo" ricorda qualcuno, mentre qualcun altro rimprovera all'ex Milan di aver preso "un gol da 30 metri dopo aver già fatto uscire il Psg dalla Champions League".