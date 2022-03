Italia, seduta a Coverciano: domani la partenza per la Turchia

COVERCIANO - La Nazionale italiana di Roberto Mancini si è allenata a Coverciano nel pomeriggio e domani mattina sosterrà un'altra seduta di allenamento prim di partire alla volta di Konya. Oggi, come riporta il sito della Figc, ha lasciato il ritiro Luiz Felipe dopo che gli accertamenti clinici effettuati nella serata di ieri hanno riscontrato l’indisponibilità per l’amichevole con la Turchia. Prima del difensore della Lazio, anche Verratti, Berardi, Mancini, Jorginho, Immobile e Insigne hanno lasciato il ritiro in anticipo e non saranno disponibili per la gara con la Turchia.