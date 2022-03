Turchia-Italia: arbitra l'albanese Jorgji

TORINO - Fischietto albanese per l'amichevole Turchia-Italia, in programma domani sera (martedì 29 marzo, ore 20.45) a Konya. A dirigerla sarà Enea Jorgji, coadiuvato dagli assistenti Juxhin Xhaja e Ilir Tartaraj e dal quarto ufficiale Dojando Myftari in un match in cui il ct Roberto Mancini, reduce dall'amara sconfitta incassata a Palermo contro la Macedonia del Nord costata agli azzurri la seconda esclusione consecutiva dai Mondiali, dovrebbe dare spazio a diversi giovani come Zaniolo e Scamacca.