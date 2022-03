Italia U20, pokerissimo alla Norvegia: in gol Sekulov e Leone

TORINO - L' Italia U20 chiude con un perentorio 5-0 alla Norvegia il Torneo 8 Nazioni : la Nazionale di Bollini chiude il primo tempo 0-0, ma nel secondo tempo mette il turbo e va prima in vantaggio con l'attaccante della Salernitana Vergani e poi raddoppia con Sekulov . Oristanio , al 70’, fa 3-0, quindi c’è tempo per assistere alla doppietta personale di Vergani (75’) e al sigillo personale di Leone , che nel recupero fissa il risultato sul pokerissimo azzurro. Sekulov e Leone, calciatori della Juve U23 , hanno ricevuto anche i complimenti della società bianconera per la prestazione: il club infatti, sul proprio sito ufficiale, scrive: "Giuseppe Leone e Nikola Sekulov in gol con l'Italia U20 nel nella vittoria per 5-0 sulla Norvegia. Complimenti, ragazzi!".

“Sono davvero felice per questa splendida vittoria – commenta a fine gara l'allenatore Bollini – e faccio i miei complimenti sia allo staff che a tutti quei ragazzi che hanno compiuto insieme a noi questo percorso: se infatti i giocatori rispondono così all’ultima partita della manifestazione, con questo entusiasmo, significa che non è soltanto il progetto tecnico ad aver funzionato, ma che si è creata anche una sinergia umana significativa. Questi ragazzi si sono fatti valere in tutta Europa, perdendo solo una partita in maniera rocambolesca. Inoltre, il fatto che ci sia stato un buon movimento tra le varie Nazionali, con alcuni ragazzi che sono partiti con noi e che hanno disputato gare con la maglia dell’Under 21, significa che la filiera azzurra funziona”. Quello con la Norvegia è stato l’ultimo appuntamento per gli Azzurrini nel Torneo 8 Nazioni, chiuso dai ragazzi di Bollini con dodici punti totalizzati in sette gare disputate, frutto di tre vittorie, tre pareggi – l’ultimo dei quali giovedì scorso ad Ascoli, contro la Germania - e una sola sconfitta.