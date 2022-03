Turchia-Italia, a Joao Pedro la 10: i numeri della Nazionale

KONYA (Turchia) - Dopo il ko con la Macedonia che è valso l'eliminazione dai prossimi mondiali, l'Italia di Mancini prova a ripartire dalla finalina playoff contro la Turchia. Tutto pronto per il match di Korya con la Federcalcio ha reso noti i numeri di maglia per la gara e a colpire è sicuramente la 10 che passa dalle spalle di Lorenzo Insigne a quelle di Joao Pedro, alla sua seconda presenza in azzurro, mentre la 9 di Ciro Immobile la prende Andrea Belotti. 14 per il centravanti annunciato di serata, Gianluca Scamacca, Lorenzo Pellegrini prende la 7 e per Sandro Tonali c'è la 8.