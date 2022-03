L'Italia Under 19 è alle fasi finali dell'Europeo: 2-0 al Belgio, in gol Miretti

ROMA - Dopo il 2-2 contro la Germania e la netta vittoria sulla Finlandia, la Nazionale Under 19 ha battuto 2-0 i coetanei del Belgio e ha conquistato l'accesso alla fase finale dell'Europeo di categoria grazie al primo posto del girone 5 del round Elite. Gli azzurrini di Carmine Nunziata hanno vinto grazie alle reti firmate da Miretti all'8' e da Casadei al 45'. La fase finale a 8 squadre si disputerà in Slovacchia dal 18 giugno al 1 luglio 2022. In palio anche l'accesso al Mondiale Under 20 del 2023, che si terranno in Indonesia.