Chiellini sicuro: "Questi ragazzi scriveranno pagine importanti per l'Italia"

KONYA (Turchia) - Il clamoroso ko di Palermo con la Macedonia del Nord non ha permesso all'Italia di giocarsi, stasera, l'accesso alla Coppa del Mondo di Qatar2022 ad Oporto contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo: è stata invece costretta a disputare, contro un'altra esclusa di lusso, l'amara amichevole di Konya con la Turchia di Demiral, Calhanoglu ed Under. Per il capitano Giorgio Chiellini, alla seconda delusione consecutiva dopo lo spareggio perso nel 2017 con la Svezia e in attesa di comunicazioni ufficiali, potrebbe essersi trattata della penultima apparizione con la maglia azzurra, in attesa della supersfida con l'Argentina a giugno a Wembley. Il forte centrale della Juve, che ad agosto compirà 38 anni, ha applaudito su Instagram la Nazionale sperimentale lanciata da Mancini, che si è imposta 3-2 con gol di Cristante e doppietta di Raspadori: "Questa sera ci aspettavamo di disputare un'altra partita e non possiamo negarlo. Il calcio è questo. Giovedì è stata una pagina triste nelle nostre carriere, rimarrà sempre un grande vuoto dentro di noi. Ma nello sport, così come nella vita, bisogna avere la forza di rialzarsi. Sempre. E questi ragazzi potranno scrivere altre pagine importanti della storia del calcio italiano e farci vivere ancora quelle emozioni che abbiamo avuto la fortuna di provare la scorsa estate. Sempre e comunque FORZA AZZURRI", la didascalia - accompagnata da un cuore - scritta accanto ad un abbraccio collettivo.