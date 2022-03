Balotelli: "Per l'Italia sono stato male. Mancini? Felice che resti"

ADANA (Turchia) - Mario Balotelli non ha preso parte alla disfatta azzurra contro la Macedonia del Nord , nonostante Mancini lo avesse convocato per lo stage di preparazione a febbraio. L'attaccante, ora in Turchia, ha commentato a Sky Sport il match che ha decretato la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar dell'Italia: "Ha fatto male a tutti, sono stato molto male. Non è questione della convocazione di adesso: il Mondiale era a Dicembre, la possibilità di andare c'era comunque. Non è che mi si erano chiuse le porte e pensavo 'ok, basta, non ci vado più'. Anzi pensavo 'magari se vanno al Mondiale gli faccio vedere che posso andarci'. Ho perso una possibilità anche io."

Balotelli ha parlato delle occasioni da gol avute durante la gara dall'Italia e della sua assenza: "Vedere l'Italia fuori dal Mondiale fa troppo male. Avendo visto la partita ci sono state tante occasioni. Se parlo per me io sotto porta sono bravino, ma le partite così non è che se metti un giocatore o l'altro allora per forze di cose vinci. Non è detto, non è che se metti Mario vinci, però le possibilità di segnare c'erano. Il calcio è così: a volte la palla non entra". Sul ruolo di Mancini e la riconferma come CT dell'Italia: "Non l'ho sentito, ma io a Mancini gli voglio bene comunque. Sono felicissimo che rimanga, in pochi anni ha già vinto un Europeo. Ci sta che magari la gente sia delusa per la non qualificazione, manon puoi dimenticarti dell'allenatore che ha fatto vincere un Europeo a una squadra forte ma per cui nessuno aveva alte aspettative. Sono contento rimanga, se lo merita".