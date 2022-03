Montella: "Balotelli è tra i migliori cinque che ho allenato"

Vincenzo Montella è tornato a parlare di Italia e di Balotelli, escluso dalla lista di Mancini per i playoff Mondiali dopo aver preso parte allo stage azzurro di gennaio. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell'Adana Demirspor ha dichiarato: "Mario c'è rimasto male per la mancata convocazione, tantissimo, credeva di meritarla". "Deve essere quello il suo obiettivo - aggiunge il tecnico italiano riferendosi al ritorno in azzurro -. Mario è un ragazzo genuino e sincero, il suo problema è che cambia spesso idea. Ma mi trovo bene, parlo tanto con lui. È uno dei 5 più grandi talenti che io abbia mai allenato".