Marchisio: "Italia, 6 nomi da cui ripartire. Futuro? L'allenatore"

La seconda esclusione di fila da un Mondiale per l'Italia è un colpo che si incassa con grande difficoltà, forse non si può proprio digerire. Chi i colori azzurri li ha vestiti per tanti anni, come Marchisio, sa ancora meglio interpretare il dolore per un'eliminazione del genere: "C'è grande rammarico perché in estate siamo diventati campioni d'Europa: la sconfitta contro la Macedonia fa ancora più male dell'eliminazione contro la Svezia, tutti siamo tristi e amareggiati", ha spiegato l'ex Juve.