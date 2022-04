Mancini incita l'Italia Under 17 di Corradi: Polonia ko

SIENA - Roberto Mancini fa da stimolo all'Italia Under 17, che ha iniziato la seconda fase di qualificazione agli Europei, superando 1-0 la Polonia a Siena. Il ct della nazionale ha assistito alla partita degli azzurrini, guidati in panchina da Bernardo Corradi. Mancini, prima della gara, si è intrattenuto con Corradi e poi ha salutato tutti i giocatori della nazionale Under 17. La partita, ben giocata dall'Italia, è stata decisa da un autogol al 48' del terzino polacco Zieba, sulla cui spalla è carambolato il pallone, che aveva colpito la traversa su tiro di Ciammaglichella, centrocampista del Torino.