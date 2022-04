Chiellini saluta la Nazionale: "Contro l'Argentina l'ultima con l'Italia"

1° giugno 2022. Sarà questa la data dell'ultima partita con la Nazionale italiana di Giorgio Chiellini. Il capitano della Juve e degli azzurri, dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Sassuolo, ai microfoni di DAZN ha annunciato di voler lasciare per sempre l'Italia. A 38 anni, l'avventura del difensore con la truppa di Roberto Mancini è dunque giunta al capolinea. A Wembley, teatro del match contro l'Inghilterra che è valso il titolo europeo in estate, Chiellini dirà addio nella Finalissima contro l'Argentina, partita tra i campioni d'Europa e i detentori della Coppa America. "È normale a 38 anni fermarsi e capire delle cose. Se sto bene gioco e salutiamo la Nazionale a Wembley, dove ho raggiunto l'apice della mia carriera. Sarebbe il top salutare la maglia azzurra con una partita celebrativa come quella con l'Argentina: in Nazionale sarà l'ultima sicuro. Lasciamo spazio ai ragazzi che son bravi", ha dichiarato il centrale della Juve.

Chiellini e i traguardi in Nazionale

Quella contro l'Albiceleste sarà la presenza numero 117 con la maglia della Nazionale per Chiellini, traguardo che lo porterà al quarto posto assoluto nella classifica all time al pari di Daniele De Rossi - al momento ha gli stessi numeri dell'ex compagno e allenatore Andrea Pirlo -. Ereditata anche la fascia di capitano da Buffon nel 2018, l'ha indossata per ben 21 volte. Otto reti completano poi le sue statistiche in Nazionale. Numeri importanti per una delle bandiere azzurre degli ultimi anni, una bandiera che verrà ammainata il prossimo 1° giugno a Wembley in occasione di Italia-Argentina.