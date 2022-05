Italia-Argentina, intrigo Senesi: Mancini ci pensa, Scaloni lo convoca

Che intrigo per Marcos Senesi, un argentino dal... futuro azzurro. Roberto Mancini, infatti, ha deciso di convocare il difensore centrale nato 25 anni fa a Concordia, provincia di Entre Ríos ma dotato di passaporto italiano, per la “Finalissima” che vedrà l’1 giugno gli azzurri opposti all’Albiceleste a Wembley nella sfida tra l’ultimo vincitore dell’Europeo, l’Italia, e l’ultimo trionfatore in Copa América, appunto la Selección. Il difensore centrale del Feyenoord, che tra 11 giorni affronterà a Tirana la Roma nell’ultimo atto della Conference League, è stato colonna delle nazionali argentine giovanili, vestendo la maglia di Under 23 e Under 20. E proprio al Mundial Sub 20 del 2017 in Corea del Sud si mise in evidenza segnando anche un gol e iniziando a suscitare l’interesse degli operatori di mercato. Mancini e il suo staff lo stanno seguendo da circa un anno e dopo la sua esclusione da parte dell’Argentina dalla lista della Copa América disputata in Brasile la scorsa estate si è iniziato a studiare il piano per farlo diventare azzurro.