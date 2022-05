Mancini: "Chiellini? Purtroppo il tempo passa per tutti"

CHIETI - Il commissario tecnico Roberto Mancini presente alla XVIII edizione del "Premio Prisco" di a Chieti dove ha ricevuto un "Premio Speciale della Giuria", ha parlato della Nazionale ed è ritornato sulla mancata qualificazione ai Mondiali : "L'importante quando le cose non sono andate bene è rialzarsi. Avremo delle partite in estate e poi la Nations League per ripartire. Nel campionato ci sono diversi giovani interessanti ma ce ne vorrebbero di più".

Mancini su Chiellini

Mancini ha poi parlato dell'addio di Chiellini: "È un dispiacere per tutti perché è stato un grande calciatore della nazionale e della Juve. Purtroppo il tempo passa per tutti. Lui ha preso questa decisione ma lasciare dopo aver vinto l'Europeo in una gara come quella di Wembley è comunque importante. Insigne? Andrà a fare una esperienza comunque importante. Ha dato tanto alla nazionale e spero che lo possa fare ancora".