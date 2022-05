L'Italia Under 17 batte il Lussemburgo e vola ai quarti: ora l'Olanda

RAMAT GAN (Israele) - L ’Italia conquista il passaggio ai quarti di finale dell' Europeo Under 17 superando di misura il Lussemburgo. Tre punti che consentono ai ragazzi di Bernardo Corradi di raggiungere il secondo posto del girone dietro la Germania (che nell’altra partita del girone ha vinto 3-0 contro Israele) e superare il turno. A decidere la sfida, il rigore del centrocampista dell’Inter Luca Di Maggio che spara una bordata a destra, sotto la traversa, spiazzando il portiere. Fra tre giorni, mercoledì alle 19 nello stadio di Netanya, la prossima avversaria degli Azzurrini sarà l’ Olanda che oggi ha surclassato, in rimonta, la Francia 3-1, dopo che i transalpini avevano condotto la gara in vantaggio fino al 76’ di gioco.

Italia U17 ai quarti dell'Europeo

Queste le parole del ct Corradi al termine del match: "Abbiamo raggiunto la meta e ora cominciano le partite da dentro o fuori. Avremo di fronte l’avversaria che negli ultimi due anni ha conquistato il tetto d’Europa lasciando a noi il secondo gradino del podio. Non posso che esprimere soddisfazione per come è stata condotta oggi la partita e per come è andato sinora questo europeo: i ragazzi sono stati splendidi e oggi hanno confermato la loro attitudine ad un gioco propositivo che ha creato le condizioni per ottenere questo primo risultato. Ora comincia un altro torneo.”