Italia, Mancini su Chiellini: "Giocherà all'estero. Ripescaggio? C'è il ranking..."

FIRENZE - "Non so cosa lui penserà per il futuro, mi sembra che voglia giocare ancora un anno all'estero". Lo ha dichiarato oggi pomeriggio a Firenze il ct della Nazionale Roberto Mancini a margine della cerimonia della 'Hall of Fame del calcio italiano'. L'allenatore campione d'Europa si è così espresso sul futuro di Giorgio Chiellini, che il prossimo 1 giugno giocherà la sua ultima partita in maglia azzurra, a Wembley contro l'Argentina. Lo stesso Mancini vuole godersi il suo capitano e assicura che "nei prossimi giorni giorni avrò il tempo per stare insieme e per parlarci". Sul un possibile, quanto utopico, ripescaggio dell'Italia in Qatar, Mancini afferma: "Bisogna vedere come. La voce del possibile ripescaggio dell'Italia è venuta fuori dall'Ecuador o dall'Iran. Noi in questo momento non ci siamo, poi se qualcuno si ritira, c'è il ranking...".