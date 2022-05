Italia, i 39 convocati di Mancini: c'è Chiellini, torna Spinazzola

COVERCIANO - Il ct della Nazionale italiana di Roberto Mancini ha diramato la lista dei 39 convocati dell'Italia per il mese di giugno, con ben cinque gare in quindici giorni. La prima sfida (1 giugno) sarà quella contro l’Argentina, con lo scontro tra i Campioni d’Europa in carica e i vincitori dell’ultima Coppa America, ribattezzato come "Finalissima". Poi sabato 4 giugno inizierà la terza edizione della UEFA Nations League, con la sfida contro la Germania allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna. Seguiranno poi le sfide contro l’Ungheria allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena (7 giugno), con l'Inghilterra al Molineux Stadium di Wolverhampton (11 giugno) e infine a Monchengladbach di nuovo contro la Germania (14 giugno). Tra i nomi scelti da Roberto Mancini ci sono quelli di Chiellini, Spinazzola (che ritorna in azzurro dopo l'infortunio nell'Europeo dello scorso anno) e quelli di Frattesi e Pinamonti, alla prima chiamata,