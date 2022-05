Europeo U17, Italia-Olanda ai quarti. Quieto: "Dobbiamo essere più cinici"

L'Italia Under 17 di Bernardo Corradi si appresta a sfidare i campioni d'Europa in carica dell'Olanda allo stadio di Netanya, alle 19 di mercoledì 25 maggio. Sarà una gara da dentro o fuori: chi vince va in semifinale, in programma domenica 29 maggio. Gli Azzurrini hanno superato la fase a gironi del gruppo A arrivando seconda alle spalle della Germania (con cui hanno perso 3-2) e battendo di misura Israele (1-0) e Lussemburgo (1-0). Il tecnico azzurro Corradi ha dichiarato: “I ragazzi dovranno superare la difficoltà psicologica di una partita da dentro o fuori, cosa a cui non sono abituati. Dovremo affrontare una squadra che fa del gioco offensivo la sua arma migliore e bisognerà, con accortezza, adattarsi e saper colpire al momento giusto. Siamo alla quarta partita e lo staff ha avuto ottima cura dei ragazzi, mantenendo alto sia il morale che la condizione fisica. Domani affrontiamo la squadra bicampione d’Europa, l’asticella si alza e dovremo dare il massimo”.