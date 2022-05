Italia, Florenzi: "Chiellini è l'Ibra azzurro, stesso carisma"

FIRENZE - Secondo giorno di ritiro per l'Italia di Roberto Mancini nel centro tecnico di Coverciano. Protagonista della conferenza stampa odierna è Alessandro Florenzi, fresco campione d'Italia con il Milan. L'ex terzino della Roma sottolinea le molte analogie che legano il 19esimo scudetto rossonero e l'apoteosi azzurra all'Europeo di quasi un anno fa: "Durante il percorso al Milan ho trovato molte analogie tra i rossoneri e la Nazionale campione d'Europa. Io lo dicevo da un po', al Milan non mi capivano perché non avevano vissuto ciò che ho vissuto io ma lo senti quando c'è qualcosa e io lo sentivo e lo dicevo, alla fine sono stato contento di aver avuto ragione". Sul mix tra giocatori giovani ed esperti, Florenzi dichiara: "In tutte le squadre deve esserci questo mix giusto per creare un gruppo vincente, al Milan ho trovato tanti giovani molto, molto bravi e alcuni potranno diventare dei campioni. Ma a volte anche l'esperienza ti aiuta". Esperienza e leggerezza che sembra essere mancata nella disastrosa notte di Palermo contro la Macedonia che è costata la qualificazione al Mondiale qatariota: "Ci dispiace per quanto accaduto e ora vogliamo voltare pagina". Sul futuro in Nazionale, Florenzi glissa: "Per ora voglio fare bene qui, poi ci saranno le vacanze e quel che sarà sarà. Faccio il mestiere più bello del mondo e l'Italia non si rifiuta mai".

Florenzi, Qatar 2022 e il fascino di Wembley Sul perché l'Italia abbia fallito la qualificazione in Qatar, Florenzi pare non avere dubbi: "Se fossimo usciti dal Mondiale in una ipotetica finale col Portogallo sarebbe stato diverso, con tutto il rispetto per la Nord Macedonia che non è al nostro livello, ammette Florenzi. "Però il calcio ti insegna che nessuna gara è scontata e l'insegnamento è questo: giocare tutte le gare come una finale. Anche se poi pure a Palermo l'abbiamo giocata, tirando 50 volte in porta... Mi prendo l'insegnamento. Capire perché siamo usciti è ancora un po' difficile. Per me nelle gare di qualificazione abbiamo creato tanto, ma non abbiamo concretizzato. Non ho rimpianti sul gioco che abbiamo espresso. Sul timore che Mancini potesse dimettersi dopo il clamoroso scivolone di Palermo, Florenzi afferma: "Avevo più paura si dimettesse quando abbiamo vinto l'Europeo, più che ora. E' una sensazione mia. Poi ognuno ha la sua filosofia di gioco: il gruppo qui è molto simile a quello del Milan". La gara di Wembley contro l'Argentina può essere un viatico per aprire un nuovo ciclo, in un stadio iconico che evoca dolci e trionfali ricordi: "Sarà una emozione speciale, tornarci da campione d'Europa... La delusione del Mondiale resta in tutti noi ma deve restare anche quanto fatto all'Europeo". Mancini: "Ringrazierò Chiellini"

Florenzi sullo scudetto del Milan e la "sua" Roma campione in Conference Sullo scudetto del Milan, secondo Florenzi è Paolo Maldini l'artefice del trionfo rossonero: "L'ho conosciuto quest'anno, è un uomo di grandi valori e con lui ci metterei anche Massara. Sono la base del campionato vinto, loro due col mister hanno fatto un grandissimo lavoro. Sono persone molto importanti che possono fare bene al Milan. Un Milan senza Maldini è un po' come una Roma senza Totti e De Rossi". Sulla permanenza al Milan non si sbilancia - "La volontà è andare in vacanza, solo quello..." - e ammette che il gruppo che si è creato al Milan sia molto simile a quello dell'Italia. Immancabile l'elogio a Sandro Tonali, "Per me è pronto a giocare in Nazionale", e un commento sulla Roma campione in Conference League: "Non ho potuto festeggiare in incognito ma l'avrei fatto sicuramente. Ciò che un po' mi dispiace è non aver vinto qualcosa con la Roma". Sul campionato di Serie A appena concluso, Florenzi dice che "le prime otto squadre hanno giocato un bellissimo calcio, d'attacco. Giocate e preparate: tutte squadre che hanno fatto un percorso di gioco e con una impronta di calcio. Siamo andati avanti. Prima c'erano squadre che vincevano il campionato a gennaio, mentre quest'anno s'è deciso all'ultima giornata e ci sono state tante gare non scontate. Hellas-Milan l'abbiamo vinta in rimonta, l'Empoli a Bergamo ha vinto e bisogna fare solo i complimenti ad Andreazzoli. Siamo avanti da questo punto di vista. La Nazionale ha il suo gioco da quando c'è Mancini".