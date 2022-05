Donnarumma sull'addio di Chiellini all'Italia: "Mi mancherà tantissimo"

FIRENZE - "Mi mancherà tutto di Chiellini, sia in campo che fuori è stato un punto di riferimento per il calcio italiano e mondiale, soprattutto per noi giovani. Ci ha dato una grande mano, vogliamo ora dargli una grande gioia. In campo mancherà, è veramente fantastico e ti dà sempre una mano, anche con una semplice parola". In procinto di giocare l'ultima partita con la maglia della Nazionale, l'ormai ex capitano della Juventus è stato elogiato dal portiere azzurro Gianluigi Donnarumma in conferenza stampa.