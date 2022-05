Italia, Kean e Zaniolo infortunati: saltano le gare di giugno

FIRENZE - Moise Kean e Nicolò Zaniolo lasciano il ritiro della nazionale a Coverciano per problemi fisici: l'attaccante della Juventus si è infortunato ieri in allenamento e, dopo gli accertamenti fatti oggi, ha deciso di dare forfait. Il talento della Roma, aggregato ieri insieme agli altri giallorossi, si è presentato acciaccato dopo la finale di Conference League: il ct Roberto Mancini ha spiegato che Zaniolo è alle prese con problemi a una caviglia e muscolari. Resta al momento in gruppo Sirigu, pure lui uscito infortunato ieri durante la sessione di lavoro a Coverciano. In attesa dell'allenamento di questo pomeriggio, Mancini conta di avere a disposizione Verratti e Jorginho nonostante entrambi abbiano in questi giorni lavorato a parte (il primo) o siano rimasti ieri a riposo precauzionale (il secondo). L'Italia è attesa dalla "Finalissima" con l'Argentina di mercoledì prossimo e da quattro gare della terza edizione della Nations League.