Italia-Argentina, le scelte di Mancini: Chiellini guida la difesa, chance per Belotti

FIRENZE - Seduta di allenamento incentrata principalmente su prove tattiche di 4-3-3 anti-Argentina, quella svolta nel pomeriggio a Coverciano dalla Nazionale italiana per preparare la sfida ai sudamericani in programma mercoledì sera a Wembley. Non potendo contare su Kean e Zaniolo, che intorno all'ora di pranzo hanno lasciato Coverciano per degli infortuni, oltre a Verratti, Caprari e Sirigu (che non hanno lavorato) Roberto Mancini ha diviso i calciatori a sua disposizione in piu' gruppi. Per quanto riguarda le prove tecnico-tattiche il commissario tecnico azzurro è partito con un undici che molto probabilmente sarà quello che scenderà in campo dal 1' contro l'Argentina con Sirigu in porta e la difesa composta da Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini ed Emerson. Jorginho in regia a centrocampo, la coppia Pessina e Barella come interni e in attacco il tridente Bernardeschi, Belotti ed Insigne. Per questa squadra in particolare sono state studiate delle situazioni su calci di punizione e calci d'angolo con verifica dei movimenti sia offensivi che difensivi. Nel corso della seduta pomeridiana sono state provate alcune varianti in termini di uomini al 4-3-3 con i probabili titolari della sfida di Wembley, e non solo, che hanno provato i caldi di rigore con Cragno in porta. Il resto dei calciatori che ha svolto allenamento regolare sul terreno di gioco ha da prima effettuato tiri in porta e poi una partitella a ranghi misti su campo ridotto. Il programma azzurro per domani prevede lo spostamento in mattinata verso Londra, con conferenza stampa stampa del ct Roberto Mancini e dei calciatori Leonardo Bonucci e Lorenzo Insigne.