Chiellini, amarcord Italia con Bonucci: "Il primo turbante? A Wembley!"

Dopo ben 22 anni Giorgio Chiellini si prepara a salutare la maglia azzurra, con la sua ultima partita a Wembley contro l'Argentina nella 'Finalissima'. Per l’occasione la Figc e Leonardo Bonucci hanno preparato una sorpresa per il capitano e difensore azzurro, ovvero un lungo video tributo sulla sua carriera in Nazionale intitolato “Giorgio e l’Azzurro”, disponibile sul canale Youtube della Figc con il commento dei due compagni. Nel video si ripercorrono tutti i momenti salienti di Chiellini in azzurro, dalla vittoria dell'Euro U19 nel 2003 fino all'ultimo trionfo nell'Europeo a Wembley contro l'Inghilterra . Il tutto con tanti aneddoti e curiosità raccontate dal capitano azzurro.

Italia-Argentina, una cerimonia per l'ultima di Chiellini in azzurro

I ricordi di Chiellini in azzurro

Tra le tante curiosità Chiellini ha svelato anche che in azzurro è avvenuta la prima delle sue iconiche fasciature alla testa, precisamente durante l'inaugurazione di Wembley con la sfida amichevole tra Italia e Inghilterra U21: "Avevo preso una botta bella forte. Quella partita è stata l'inizio del destino ma ancora non me ne rendevo conto". Poi il primo gol in Nazionale, con un tiro dalla distanza contro le Isole Far Oer: "Ci provavo spesso a fare gol così, secondo me il portiere poteva fare di più". Poi ancora la prima partita da capitano, ovvero il 14 novembre 2012 in amichevole contro la Francia: "È stato l'inizio di un nuovo percorso con molte più responsabilità. Ho avuto la fortuna di avere compagni di squadra di alto spessore umano e tecnico". Si prosegue con il celebre morso di Suarez durante i Mondiali del 2014: "Mi rimane la delusione perché era un'espulsione nettissima che avrebbe cambiato le sorti del Mondiale. Poi invece ci fu l'espulsione clamorosa di Marchisio, diciamo che quella partita ce l'hanno rubata". Poi ancora con le immagini della partita contro l'Azerbaijan chiusa con una doppietta e un autogol e del gol contro la Spagna agli Europei del 2016. Infine il video si chiude con lo storico trionfo a Wembley contro l'Inghilterra con la vittoria dell'Europeo: "Abbiamo fatto più di quaranta giorni in ritiro. Un'escalation di emozioni incredibile".