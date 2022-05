Italia, Bonucci: "Messi? Tra i migliori insieme a Ronaldo"

LONDRA (Inghilterra) - Di nuovo a Wembley, proprio dove segnò la rete in quella magica finale che poi portò alla conquista dell'Europeo. Leonardo Bonucci è pronto a tornare in campo su un campo che conosce bene, per giocarsi un nuovo trofeo con la maglia dell'Italia, nel match con l’Argentina valevole per la Finalissima 2022. Queste le parole del difensore della Juve in conferenza stampa, a partire dalla sfida con Messi: "Ha vinto così tanti Palloni d'Oro che è difficile aggiungere aggettivi per la sua grandezza. È stato ed è ancora uno dei migliori al mondo assieme a Cristiano Ronaldo, serve rispettarlo in campo ed essere pronti, individualmente e come squadra, a fermarlo. Domani si sfideranno due nazionali vincenti e vogliamo dare spettacolo".