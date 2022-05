Italia, Insigne ancora azzurro: "È presto per l'addio"

LONDRA (INGHILTERRA) - Wembley sarà l'ultimo palscoscenico azzurro di capitan Giorgio Chiellini ma non di Lorenzo Insigne, che non è affatto intenzionato a dire addio alla Nazionale. "Per me è ancora presto" ha assicurato il 30enne fantasista partenopeo, che dopo aver chiuso la sua lunga avventura al Napoli si trasferirà in Canada per vestire la maglia del Toronto. "Anche se vado dall'altra parte del mondo ho dato la mia disponibilità alla maglia della Nazionale. Poi, chi vivrà vedrà" ha detto Insigne nella conferenza stampa alla vigilia della Finalissima di Londra, che vedrà l'Italia campione d'Europa sfidare l'Argentina vincintrice dell'ultima Copa America.