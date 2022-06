Diretta Italia-Argentina ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e streaming

LONDRA (INGHILTERRA) - Ancora a Wembley, ancora con un trofeo in palio. Dopo l'estate scorsa, quando gli Azzurri vinsero gli Europei in casa degli inglesi, adesso la squadra di Mancini - nonostante la delusione per l'eliminazione dai prossimi Mondiali - ha l'opportunità di giocarsi la Finalissima contro l'Argentina vincitrice della Copa América, in quella che sarà anche l'ultima partita di Giorgio Chiellini con la Nazionale.