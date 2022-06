Chiellini, l'emozionante post per la Nazionale: "Questa maglia l’ho sognata"

LONDRA - È tutto pronto per l'ultima partita in Nazionale di Giorgio Chiellini che dopo la 'Finalissima' tra Italia e Argentina a Wembley saluterà la maglia azzurra. Per il 37enne difensore sarà la 117ª partita in Nazionale in una carriera in azzurro piena di vittorie dall'Euro U19 nel 2003 fino all'ultimo trionfo nell'Europeo a Wembley contro l'Inghilterra. Per l'occasione Chiellini ha scritto un lungo ed emozionante post su Instagram a poche ore dalla sfida contro l'Argentina.