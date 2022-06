Italia-Argentina 0-3: Lautaro, Di Maria e Dybala rovinano l'addio di Chiellini

LONDRA (Regno Unito) - Un anno dopo l'indimenticabile trionfo l'Italia torna a Wembley per la Finalissima con l'Argentina, la Supercoppa intitolata a Maradona tra campioni d'Europa e vincitori della Coppa America. Stavolta, però, a festeggiare sono gli avversari, trascinati da Messi e dalle reti di Lautaro Martinez, Di Maria e Dybala. L'attaccante dell'Inter sblocca al 28' con un facile tap-in su assist della Pulce, poi regala il raddoppio al Fideo obiettivo di mercato della Juve, che batte Donnarumma con uno splendido scavetto. Chiude l'ormai ex bianconero, in campo da meno di tre minuti, al 94'. Dura soltanto 45' la partita di capitan Giorgio Chiellini, l'ultima con la maglia della Nazionale.

Finalissima Italia-Argentina, tabellino e statistiche Italia-Argentina, le scelte di Mancini e Scaloni Nel ricordo di Paolo Rossi, oltre che di Diego Armando Maradona che dà il nome alla Supercoppa della Finalissima, Marco Tardelli e Javier Adelmar Zanetti portano il trofeo in palio nel cuore di uno Wembley gremito. Roberto Mancini sceglie undici campioni d'Europa, con Bonucci e Chiellini, all'ultima in azzurro e premiato da Gravina a pochi istanti dal calcio d'inizio, al centro della difesa a protezione di Donnarumma, Di Lorenzo ed Emerson Palmieri terzini, Jorginho in cabina di regia, Pessina e Barella mezz'ali e Bernardeschi e Raspadori ai lati del terminale offensivo Belotti. Sceglie il 4-3-3 anche Scaloni con Emiliano Martinez tra i pali, Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico nel pacchetto arretrato, De Paul, Guido Rodriguez e Lo Celso a centrocampo e il tridente Messi-Lautaro Martinez-Di Maria in attacco. Solo panchina per Dybala, inizialmente inserito nella formazione ufficiale dell'Albiceleste.

Lautaro-Di Maria, Italia-Argentina 0-2 all'intervallo Il primo tentativo del match porta la firma di Di Maria che, dopo appena due giri di lancetta, cerca la magia da centrocampo con un pallonetto che non sorprende Donnarumma, mentre Messi si guadagna una punizione da posizione interessante - poi respinta dal muro azzurro - al termine di una pregevole serpentina. L'Italia ha bisogno di una decina di minuti per sciogliersi e a dare la scossa sono prima Raspadori, con un destro intercettato da Emiliano Martinez (12'), poi Bernardeschi, che non trova Belotti nel cuore dell'area argentina (16'). L'occasione più ghiotta, la prima della partita, nasce da un illuminante lancio in profondità di Bonucci per Bernardeschi, con Romero che nega a Belotti il facile tap-in (20'). Il Gallo ci prova pochi istanti più tardi, svettando in area sulla bella punizione messa dentro da Raspadori, ma l'estremo difensore dell'Aston Villa è attento e blocca sicuro. Al 22', poi, Emerson scende palla al piede e a pochi passi dal limite dell'area la sua corsa è interrotta da un duro intervento di Otamendi, che gli costa il giallo: sul punto di battuta va Raspadori che centra in pieno la barriera, poi ci riprova, guadagnando soltanto un calcio d'angolo. Brivido al 27': Messi porta palla, veronica improvvisa e palla sull'out destro per Di Maria, poi torna in possesso e cerca invano di beffare il compagno di squadra al Psg. Dagli stessi piedi della Pulce, un minuto dopo, nasce il vantaggio dell'Albiceleste: Bernardeschi lamenta una pressione irregolare, l'arbitro lascia correre, l'ex Barcellona sguscia sul vertice mancino dell'area azzurra e regala a Lautaro Martinez il gol dell'1-0. La risposta immediata dell'Italia è targata Barella, la cui conclusione dalla lunga distanza è respinta in corner dal portiere sudamericano (30'), poi al 37' Belotti non arriva di pochissimo sul bel cross di Emerson, mentre Bonucci si prende l'ammonizione per una gomitata ai danni di Messi. Mentre gli azzurri faticano a costruirsi occasioni degne di note, al primo di recupero la doccia fredda: il futuro capitano della Juve, appena sanzionato, non può fermare Lautaro, il quale serve a Di Maria un assist col contagiri ed El Fideo sigla il raddoppio con uno scavetto che non lascia scampo all'ormai ex compagno Donnarumma.