Mancini: "Argentina migliore dell'Italia, ci ha comandato"

LONDRA - "Nel primo tempo abbiamo fatto due errori e abbiamo subito i due gol, la partita era equilibrata. Poi da lì loro hanno comandato e sono stati migliori". Analizza così il 3-0 dell'Argentina all'Italia nella Finalissima di Wembley il ct Mancini. I gol di Lautaro, Di Maria e dell'ex Juve Dybala confezionano una vittoria meritata e dal grande spessore tecnico dell'Albiceleste di Scaloni. "Dovevamo fare un gol per riaprirla, ma abbiamo avuto poche occasioni. Nel primo tempo siamo stati in partita, ma nel secondo abbiamo fatto troppo poco per provare a rimontare", aggiunge e conclude Mancini alla Rai.