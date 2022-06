Cesena, polizia in allerta per l'arrivo dei tifosi ungheresi

CESENA - L'Italia di Roberto Mancini vuole subito mettersi alle spalle il 3-0 nella Finalissima contro l'Argentina. Gli azzurri avranno modo di farlo in fretta dato che nei prossimi 10 giorni scenderanno in campo in ben quattro occasioni per la Nations League. Dopo la Germania, infatti, l'Italia ospiterà a Cesena l'Ungheria. Una sfida da bollino rosso visto il "calore" dei tifosi ospiti. Saranno circa 1500 quelli che seguiranno la squadra nella città romagnola martedì prossimo per il match del Manuzzi. Come riporta l'edizione locale del Resto del Carlino, negli ultimi giorni si sono svolte numerose riunioni per definire i dettagli dell'ordine pubblico, con oltre 300 agenti in campo, con i rinforzi chiesti dalla prefettura di Forlì. Allertate dunque le forze di polizia.