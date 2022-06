Diretta Italia-Germania ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - L'Italia di Roberto Mancini prova a mettersi alle spalle il lungo momento negativo dell'eliminazione dal Mondiale e la pesante sconfitta di Wembley con l'Argentina. La nazionale azzurra sfida allo stadio Dall'Ara la Germania del ct Hans-Dieter Flick nella prima gara del gruppo 3 della Lega A della Nations League 2022-23. L'Italia non batte i tedeschi dal 2-1 di Euro 2012 con doppietta di Mario Balotelli: da allora gli azzurri hanno raccolto 3 pareggi e una sconfitta (4-1 per la Germania in amichevole il 29 marzo 2016).