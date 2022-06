Italia-Germania, Mancini annuncia la formazione: nessun juventino tra i titolari

COVERCIANO - Tutto pronto per l'esordio in Nations League dell'Italia contro la Germania. Con largo anticipo il ct azzurro, Roberto Mancini, ha rivelato l'11 titolare che scenderà in campo contro gli uomini di Flick . Queste le scelte del tencico della Nazionale: Donnarumma in porta, difesa con da destra a sinistra Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi , centrocampo con Frattesi, Cristante e Tonali e in attacco Politano, Scamacca e Pellegrini. La novità è l'esordio del centrocampista del Sassuolo, con Mancini che aggiunge: "E' diverso tempo che gioca in campionato, è già stato con noi è un centrocampista completo, che deve crescere, deve fare esperienza internazionale però è un giocatore con caratteristiche importanti, duttile. L'Italia deve fare la sua partita, deve cercare di giocare a calcio e mettere in difficoltà i tedeschi che sono una formazione straordinaria, ma noi dobbiamo cercare di fare il nostro gioco e cercare di ripartire bene". Il ct ha deciso di rinunciare inizialmente ai giocatori della Juve, visto che nessun bianconero partirà dal primo minuto.

Mancini, 50ª presenza sulla panchina azzurra

Per il "Mancio" sarà anche la 50ª presenza sulla panchina azzurra: "Diciamo che poteva essere un pò meglio come festa. Cinquanta presenze credo che siano tante per un commissario tecnico, mi fa piacere, sono 50 e vanno anche festeggiate un pò. Bologna ci portò anche fortuna quando iniziammo con la Nations League di tre anni perchè giocammo al Dall'Ara contro la Polonia. Speriamo ci porti fortuna anche in questo caso. Stasera sarà una partita un pò diversa però cercheremo di fare delle cose buone". Poi uno sguardo al futuro: "Ci vorrà un pò di tempo. Non possiamo pensare di risolvere tutto in qualche mese, poi nel calcio le cose sono particolari, a volte strane. Nessuno tempo fa credeva nella squadra eppure si creò quella chimica fra giocatori che cambiò le cose. Bisogna avere un pò di pazienza e purtroppo rischiare di perdere qualche partita. L'Italia ha sempre avuto giocatori che hanno fatto un pò di storia del calcio".

Mancini sul forfait di Zaccagni e Lazzari

Tiene banco in casa Nazionale il doppio forfait di Lazzari e Zaccagni con l'Italia impegnata a preparare l'esordio in Nations League. Per mettere un punto sulla situazione è intervenuto il ct Roberto Macnini ai microfoni di Rai Sport: "Io devo stare a quello che i ragazzi mi dicono, se non stanno bene. Abbiamo avuto sei-sette infortuni in questo ritiro e devo anche accettare quello che i giocatori mi dicono. Se non sono in condizioni di giocare non possiamo prenderci dei rischi. Penso che la Nazionale, per tutti, ma in particolar modo per i più giovani, debba essere veramente un punto di arrivo dove confermarsi e diventare grandissimi calciatori che fanno un pezzo di storia del calcio insieme alla Nazionale. Deluso da certi atteggiamenti? No, sono cose che capitano, gli infortuni ci sono, bisogna accettare quello che i ragazzi ci dicono".