Italia, Gnonto subito decisivo all'esordio: "Va tutto veloce, mi godo il momento"

BOLOGNA - All'esordio con la maglia dell'Italia nel match di Nations League contro la Germania, Wilfried Gonto si è rivelato subito decisivo: suo infatti l'assist per il gol del momentaneo 1-0 di Pellegrini dopo soli 15' dall'ingresso in campo. Il 18enne, nato a Verbania e di proprietà dello Zurigo, ha risposto alle domande dei giornalisti di Rai Uno al termine della gara: Settimana strana, emozionante, il mister mi ha dato l'occasione dello stage e sono contento di averla sfruttata al massimo e di aver fatto una buona partita. Va tutto veloce, mi godo il momento, mi godo ogni allenamento". La punta azzurra ha poi affermato:"Per me essere qua è un onore, cerco di sfruttare le mie occasioni e fare del mio meglio. L'azione del gol? Sapevo che Keher era già ammonito, una volta ricevuta la palla sono andato nell'uno contro uno e ho messo una palla difficile per portieri e difensori: gli attaccanti devono prendersi dei rischi e fare la differenza.