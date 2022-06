Italia, dubbio Donnarumma: "Lussazione al dito, condizioni da valutare"

FIRENZE - Dubbio tra i pali per il ct Roberto Mancini in vista della sfida di Nations League in programma martedì (7 giugno) contro l'Ungheria allo stadio 'Dino Manuzzi di Cesena - valida per la seconda giornata della Lega A (Gruppo 3) - con la presenza del numero 1 Gigio Donnarumma resa incerta dall'infortunio subìto durante la sfida contro la Germania.