Italia U20, ko tra i rimpianti: la Polonia passa al 90'

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Un debutto amaro nel ' Torneo 8 Nazioni ' per l' Italia Under 20 , che a San Benedetto del Tronto mette alle corde la Polonia senza però riuscire a trovare il gol e viene così beffata al 90' da Tkocz . Tante le occasioni non concretizzate dagli azzurrini di Alberto Bollini , spinti dall'ispirato Jacopo Desogus: l'ala sinistra del Cagliari sfiora in più occasioni la rete e al 16' si procura un rigore poi fallito da Paneda , ipnotizzato dal portiere ospite mentre nella ripresa è il palo a fermare Bonfanti . I polacchi si sono limitati a contrastare il gioco dell'Italia e sono riusciti a concretizzare l'unica vera chance avuto nell'arco di tutta la partita, scaturita da un calcio d'angolo e finalizzata dopo una mischia in area dal centrale difensivo dell'Odra Opole.

Bollini applaude comunque

Una sconfitta che ha il sapore amaro della beffa: "Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi - dichiara il selezionatore azzurro Bollini al termine della partita - che hanno interpretato la partita col giusto atteggiamento. Abbiamo avuto il dominio del campo per tutta la gara, proposto il nostro gioco e creato molto ma non c’è stata la giusta dose di cinismo. Comunque la mentalità mostrata oggi aiuterà il gruppo e i singoli a crescere. Sono sicuro che faremo bene". Per l'Italia il Torneo 8 Nazioni ripartirà ora il 23 settembre in casa del Portogallo, mentre poi sono in calendario la trasferta in Romania (17 novembre) e il match contro la Repubblica Ceca (21 novembre) prima della visita alla Norvegia (23 marzo 2023) e della sfida in casa contro la Germania (27 marzo).