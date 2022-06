Se Donnarumma dice per la maglia azzurra farei di tutto

Dimarco, Calabria, Pellegrini, Politano, Tonali, Gnonto e Zerbin non c'erano a Londra, l'11 luglio di un anno fa, quando la Nazionale ridivenne campione d'Europa dopo 53 anni. Ma quello spirito di Wembley torna ad aleggiare nella Nuova Italia, rigenerata dalle scelte coraggiose di Roberto Mancini che, in sei giorni ha letteralmente cambiato i connotati alla squadra dopo la severa sconfitta patita contro l'Argentina nella Finalissima, amara chiusura del primo cerchio, cioè del primo ciclo. Ora la Nazionale è ripartita: certo, ha compiuto soltanto un altro passo in avanti e nessuno s'ìillude che la strada del rilancio sia una passegiata fra petali di rosa. Ma, al grintoso pareggio con la Germania ha fatto subito seguito il successo sull'Ungheria che nella prima giornata del torneo aveva battuto l'Inghilterra; l'Ungheria di Marco Rossi confermatasi un'ottima squadra, molto bene organizzata dal tecnico italiano.