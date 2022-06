Italia-Ungheria, scontri tra tifosi dopo la gara: 5 agenti feriti

CESENA - Disordini e feriti ieri sera a Cesena prima e dopo il match tra Italia e Ungheria di Nations League, vinta dagli azzurri per 2-1. A conclusione dell'incontro, nei pressi del bar Bombonera, un gruppo di 40 ultras del Cesena ha tentato di raggiungere i tifosi ungheresi, costringendo le forze dell'ordine a fare un'azione di contenimento, con lancio di oggetti da parte degli ultras romagnoli. Cinque agenti sono rimasti feriti, secondo quanto riferito dalla questura e da un sindacato di polizia. Alcuni dei tifosi sono stati identificati e sono in corso ulteriori accertamenti per emettere provvedimenti di daspo. Allo Stadio Manuzzi di Cesena c'erano circa 1.600 tifosi ungheresi.