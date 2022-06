Nations League, Belotti e Bonucci lasciano il ritiro dell'Italia

FIRENZE - Leonardo Bonucci e Andrea Belotti lasciano il ritiro della nazionale italiana, come aveva preannunciato il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ieri sera, dopo la vittoria per 2-1 in Nations League sull'Ungheria. Il difensore della Juve e l'attaccante del Torino vanno quindi in vacanza, mentre il resto del gruppo dell'Italia, composto ancora da 32 calciatori, è rientrato nella notte scorsa a Coverciano, in vista delle prossime gare. Gli azzurri, primi nel proprio girone di Nations League, sono attesi dalle trasferte contro l'Inghilterra, sabato 11 giugno, e contro la Germania, martedì 14.