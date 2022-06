Europei U19, i pre-convocati di Nunziata: ci sono Cerri e Turicchia

"La Nazionale Under 19 scalda i motori per l’Europeo che si disputerà in Slovacchia dal 18 giugno al 1° luglio". Sul sito ufficiale della Figc sono apparsi importanti aggiornamenti in vista dell'importante appuntamento che coinvolgerà gli azzurrini di Nunziata. Il ct della selezione giovanile italiana ha operato quest'oggi un primo taglio - di quattro calciatori - rispetto ai primi 28 pre-convocati. Degli attuali 24, soltanto 20 partiranno per Dunajská Streda dove sfideranno i padroni di casa e i pari età di Romania e Francia.