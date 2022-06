Italia, Mancini promuove Gatti: "Era un po' teso, poi si è rilassato"

WOLVERHAMPTON (Regno Unito) - Roberto Mancini sorride, senza esaltarsi, per il pareggio della sua giovane Italia contro l'Inghilterra, nella terza gara, in trasferta, di Nations League: "Abbiamo avuto occasioni clamorose più di loro, siamo stati bravi a fare una buona gara e non era semplice" dice il ct azzurro a RaiSport. Manca ancora un po' di incisività sotto porta: "Noi dobbiamo migliorare molto quando siamo lì - aggiunge Mancini - dobbiamo fare gol. Non dobbiamo sbagliare, su questo dobbiamo migliorare. A volte sbagliavamo passaggi in uscita, eravamo un po' approssimativi. L'esordio di Gatti? Era un po' teso prima della partita poi si è un po' rilassato. Ma anche Esposito ha fatto bene. Anche Gnonto, quando è entrato, ha dato vivacità ma hanno fatto tutti bene".