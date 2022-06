La mamma di Mancini: "Mio figlio non ha i giocatori all'altezza"

"L'Italia aveva in campo giocatori emergenti, nella Germania erano invece tutti giocatori affermati. Devono trovare coraggio ma non si possono fare le nozze coi fichi secchi". Sono le parole di Marianna Puolo, mamma del ct della Nazionale che ha parlato ai microfoni di "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1, dove ha commentato la pesante sconfitta in Nations League. "Secondo me mio figlio Mancini è preoccupato perché non ha i giocatori all’altezza", ha aggiunto. Poi suoi giocatori: "Donnarumma? Ogni tanto capita qualche errore ma è molto bravo. Il reparto che mi preoccupa di più è l'attacco e forse un po' la difesa che ha preso il primo gol da polli. Gnonto? Mi piace, è molto veloce". Infine sulle ultime due gare del girone a settembre: "Ci vuole un miracolo, forse dobbiamo andare a Lourdes…".