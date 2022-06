Papà Gnonto: "Letto di tante squadre, ma lui sogna l'Inter"

ROMA - Boris Gnonto, papà di Wilfried, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai per commentare la prestazione del figlio contro al Germania. Gli azzurri di Mancini sono usciti sconfitti duramente per 5-2 e una delle due reti è stata realizzata dal classe 2003 dello Zurigo autore anche di un record, il padre ha commentato così il gol: "Non ci ho fatto neanche caso, non ne sapevo niente lo scopro solo ora perché me lo dite voi. Mi fa piacere però per come è andata la partita è una goccia nell'acqua. Non abbiamo assolutamente festeggiato il suo primo gol non l'ha fatto nemmeno lui - aggiunge - Ho sentito Willie stamattina, era abbattuto e arrabbiato, ora non tornerà nemmeno a casa perché andrà con la Nazionale under 19".