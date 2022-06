Bruno Conti: "Fiducia a Mancini, pure noi nell'82 superammo tante difficoltà"

Bruno Conti, fiducia in Mancini

Dopo quel Mondiale vinto, Pelé definì Conti "Marazico": "È stata una grande soddisfazione. Con la Roma abbiamo fatto una tournée nell'80 e Pelé giocava con i Cosmos. Non nascondo che si faceva la lotta per fare una foto con lui. A distanza di due anni, leggere quelle parole è stata una gioia indescrivibile e una grande soddisfazione". Il nipote intanto ha firmato proprio oggi con il Cagliari il suo primo contratto da professionista: "Non ha preso dal nonno, perché io sono rimasto basso e lui è più alto. Ha caratteristiche per divertirsi. Noi lo aspettiamo perché deve dimostrare in futuro il suo valore". Si parla poi della Nazionale di Roberto Mancini: "Abbiamo esultato e gioito per l'Europeo. Anche noi abbiamo passato queste situazione: tra il Mondiale di Spagna e quello del Messico abbiamo fatto male. In questo momento Mancini sta lavorando per il futuro con un gruppo di giovani che sta facendo cose importanti. Al di là della sconfitta contro la Germania, sono molto ottimista per il futuro, ma non bisogna essere subito polemici e dare sentenze. In questo momento, Mancini deve continuare a fare il lavoro che sta facendo per ricostruire".