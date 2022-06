Europei U19, il debutto dell'Italia contro la Romania

DUNAKASKA STREDA (Slovacchia) - È il giorno del debutto dell'Italia Under19 agli Europei. Alle 20, alla Dac Arena di Dunajskà Streda con diretta streaming su Rai Play, gli auzzurrini di Nunziata affrontano la Romania con l'intera squadra a disposizione eccetto Fabio Miretti. Queste le parole dell'allenatore: "La prima partita è importante, in questa fase preliminare dell’Europeo, non solo dal punto di vista del risultato ma anche psicologico". Il Capitano Samuele Giovane ribadisce: "Arrivati a questo punto, ogni squadra che incontreremo non sarà da prendere sottogamba. Sulla carta siamo favoriti, ma la Romania è una squadra ostica, sia sotto il profilo fisico che tecnico: ha un buon attacco e temperamento, dovremo stare attenti"